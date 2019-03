Fußball, Eredivise : Venlo profitiert vom deutschen Markt

Der Ex-Borusse Peniel Mlapa hat es bei VVV Venlo zurück in das Nationalteam Togos geschafft. Foto: Daniel Jungblut

Fußball, Eredivise Durch Zugänge wie Peniel Mlapa, Lars Unnerstall oder Lennart Thy hat der niederländische Erstligist an Qualität gewonnen. Auch den Spielern tut der Wechsel ins Nachbarland gut. Das Ziel Venlos bleibt, auch deutsche Nachwuchsspieler in seiner Akademie aufzubauen und sie möglichst in den Profikader zu integrieren.

Von André Piel

Eine Drehung um die eigene Achse offenbart der sportlichen Leitung bei VVV Venlo, dass sich viele der zum Scouting geeigneten Fußballplätze auf deutschem Boden befinden. Was lange Zeit in der Grenzstadt nahezu ignoriert wurde, hat sich seit einigen Jahren als Basis einer lebensnotwendigen Strategie entwickelt. VVV richtet sowohl im sportlichen als auch im wirtschaftlichen Bereich den Blick immer häufiger über die Grenze hinweg. Auch wenn es schon früher Verbindungen nach Deutschland gab, wurde erst mit Robert Pinior begonnen, den deutschen Markt strategisch zu nutzen. Seit 2009 baut der gebürtige Gladbacher ein Business-Netzwerk mit deutschen Unternehmen auf. Inzwischen sind es mehr als 50 Sponsoren, die Venlo unterstützen. „Wir haben klein angefangen und ersten Unternehmen vom Niederrhein eine Plattform für grenzüberschreitende Geschäftskontakte mit niederländischen Firmen unseres Business-Clubs ermöglicht“, sagt Pinior.

Im sportlichen Bereich baute der 33-Jährige gemeinsam mit Roger Bongaerts, Jugendkoordinator bei VVV, das Scouting von Nachwuchsspielern auf. Seit dem sich 2017 der Aufstieg in die Ehrendivision abzeichnete, sind die Niederländer zudem intensiv auf dem Spielermarkt des Nachbarlandes aktiv. Nach dem Aufstieg gehörten drei deutsche Spieler, die einen entscheidenden Anteil am Klassenverbleib hatten, zu den Stammkräften. Nils Röseler, der bereits zum Aufstiegsteam zählte, Lars Unnerstall (zuvor Fortuna Düsseldorf) und Lennart Thy (Werder Bremen) entwickelten sich schnell zu Leistungsträgern und Publikumslieblingen. „Für mich war der Schritt nach Venlo genau die richtige Entscheidung. In Düsseldorf bekam ich nahezu keine Spielpraxis, die konnte VVV mir garantieren“, sagt der 28-jährige Unnerstall. „Zudem hat mich das familiäre Umfeld des Klubs sofort angesprochen.“