Torhüter bei Fortuna : Die Nummer 1 ist nicht immer ein Statussymbol

Düsseldorf Bei Fortuna trägt Florian Kastenmeier als Stammtorhüter die Trikotnummer 33. Und auch einige Vorgänger in dieser Rolle hatten nicht die Nummer 1 auf dem Trikot. Warum das früher nicht möglich gewesen wäre und welche berühmten Nummern-Vorgänger die heutigen Düsseldorfer Profis haben.

Das war früher noch anders. Seit Ende der 30er-Jahre des vergangenen Jahrhunderts wurden in internationalen Spielen feste Rückennummern eingeführt, nachdem – natürlich – in England der Anfang gemacht wurde. Im FA-Cup-Finale von 1933 gab es erstmals offizielle Trikotnummern, wobei der spätere Sieger FC Everton die Zahlen 1 bis 11 und Gegner Manchester City die 12 bis 22 erhielten.

In Deutschland kamen erst knappe zehn Jahre später Rückennummern auf die Trikots der Vereine. Der Unterschied zu heute: Spielernamen existieren auf den Jerseys nicht. Und das hatte auch einen recht pragmatischen Grund: Es gab bis 1995 keine festen Rückennummern. Das hatte zur Folge, dass in der Anfangself an jedem Spieltag die Rückennummern 1 bis 11 vertreten waren. Fortunas Florian Kastenmeier hätte also gar nicht mit der Nummer 33 spielen können.

Seit knapp einem Vierteljahrhundert ist diese Regel nun gelockert. Seitdem ist auch in Düsseldorf die Nummer 1 nicht immer ein Statussymbol gewesen. 2006 war zu Beginn der Regionalliga Saison beispielsweise nicht Kenneth Kronholm mit der Trikotnummer 1, sondern Patrick Deuß (Nummer 22) Stammkeeper. So war es auch einige Jahre später mit Michael Ratajczak (22) und Michael Melka (1). Robert Almer (1) kam als Ersatzkeeper hinter Fabian Giefer (33) nach Düsseldorf. Und auch Raphael Wolf trägt seit der vergangenen Saison und dem Abgang von Michael Rensing die Nummer 1 auf dem Rücken, obwohl eigentlich Kastenmeier (33) der Stammtorhüter ist.

In dieser Saison ist das natürlich wie in allen Spielzeiten seit Sommer 1995 auch bei den Feldspielern anders, die Fortunen verteilen sich munter auf die Trikotnummern 1 bis 33. In unserer Bilderstrecke erfahren Sie, welche ehemaligen Spieler die gleiche Rückennummer in früheren Jahren bei Fortuna prägten. Schließlich wird bei Fortuna nur eine Nummer nicht mehr vergeben: Die Nummer 17 von Lumpi Lambertz. Aber wer trug beispielsweise die 28 von Rouwen Hennings? Und wer ist ein Vorgänger von Robert Bozenik mit der 32? In unserer Bilderstrecke verschaffen wir Klarheit.