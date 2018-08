Fortuna Düsseldorf: Präsentation von Takashi Usami der Höhepunkt bei Fortunas Saisoneröffnung

Usami bei Fortunas Saisoneröffnung präsentiert : „Ich bin zurück“

Takashi Usami wurde den Fans bei der Saisoneröffnung als Zugang präsentiert. Foto: Falk Janning

Düsseldorf Mehrere hundert Fortuna-Fans haben am Samstag gemeinsam mit der Mannschaft die Saisoneröffnung am Flinger Broich gefeiert. Höhepunkt war die Vorstellung der Mannschaft, in deren Rahmen Vereinsboss Robert Schäfer auch Takashi Usami präsentierte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Vom Stuttgarter Marcin Kaminski war allerdings noch nichts zu sehen. Nach Insider-Informationen stehen die Rot-Weißen kurz vor einer Leihe des Stuttgarters.

Bis auf die erkrankten Emir Kujovic und Kenan Karaman sowie Gökhan Gül, der mit der Jugend-Nationalmannschaft unterwegs ist, waren alle Kicker dabei. Stadionsprecher Andre Scheidt musste sich angesichts des anschließenden Testspiels gegen den AC Florenz bei der Präsentation allerdings etwas kürzer fassen, als in den vergangenen Jahren. Trotzdem fiel die Vorstellung der Mannschaft vor den Fans sehr launig aus. Als Scheidt glaubte alle Spieler des Kaders auf der Bühne versammelt zu haben, sprang Schäfer auf die Bühne und präsentierte Usami. Um den Japaner hatte es in den vergangenen Wochen ein Tauziehen zwischen Fortuna und dem FC Augsburg gegeben. Usami sagte auf der Bühne zu den Fans: „Wie ich versprochen habe: Ich bin zurück.“

Anschließend mischten sich die Spieler, die nicht in der ersten Elf für das Florenz-Spiel standen, unter die Fans und spielten mit ihnen Tischfußball, schossen auf die Torwand und stellten sich für Selfies zur Verfügung. Auf großes Interesse stieß der neue Merchandising-Katalog. Lange Schlangen gab es auch vor dem Fanshop, wo die Mitarbeiter des Vereins die neuen Trikots verkauften.

Nach dem Testspiel steht für die Fortunen noch eine Autogrammstunde auf dem Plan. Und anschließend gibt es eine große Fanparty.

(faja)