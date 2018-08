Saisoneröffnung 2018: Fortuna Düsseldorf feiert mit den Fans eine große Party

Düsseldorf Am Samstag beginnt um elf Uhr am Flinger Broich die traditionelle Saisoneröffnung der Fortuna.

Erwerben Sie das Fortuna-Saisonmagazin

Die Rheinische Post hat in Zusammenarbeit mit Fortuna Düsseldorf zur Rückkehr in die 1. Bundesliga ein ganz besonderes Saisonmagazin gestaltet unter einem großen Thema: Heimat. Cheftrainer Friedhelm Funkel gewährt tiefe Einblicke in sein Seelenleben, der Aufsichtsratsvorsitzende Reinhold Ernst und der Vorstandsvorsitzende Robert Schäfer erzählen im Flinger Broich, wie sie sich die Zukunft vorstellen und Legende Gerd Zewe schwelgt bei einem Stadtbummel in Erinnerungen. Dazu gibt es natürlich alles, was man sportlich über Fortuna wissen muss.