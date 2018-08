Düsseldorf Die Regionalliga-Mannschaft von Fortuna Düsseldorf bestreitet am Samstag beim SC Verl ihr zweites Meisterschaftsspiel. Nach einem Unentschieden beim Saisonauftakt soll der erste Saisonsieg her.

Beim Auftakt in die Regionalliga West am vergangenen Samstag gegen den SV Lippstadt waren die Augen der Fans noch fast alle auf ihn gerichtet: Fortuna-Urgestein Lumpi Lambertz, der nach drei Jahren sein Comeback im Trikot der Rot-Weißen feierte. Das wird am Samstag (14 Uhr, Sportclub Arena) anders sein, wenn Fortunas U23 beim SC Verl gastiert. Denn ohne das heimische Publikum im Rücken müssen die Düsseldorfer mehr denn je auf ihr Kollektiv setzen.

Gegen Lippstadt reichte es für die ersatzgeschwächten Fortunen zu einem torlosen Remis. In Anbetracht der Umstände war Trainer Nico Michaty nicht unzufrieden damit. „Beide Teams hatten ihre Möglichkeiten, doch der letzte Schritt hat gefehlt“, sagte er. Dass es eine Leistungssteigerung bedarf, um auch in Verl etwas Zählbares mitzunehmen, ist auch ihm bewusst.

Anlass zur Hoffnung gibt die Rückkehr von Kaito Miyake, der in der Vorbereitung zu überzeugen wusste, bis er wegen einer Notbremse in einem Testspiel zuletzt gesperrt fehlte. Ob Amir Falahen wieder zum Kader der Düsseldorfer zählen wird, ist noch fraglich. Gegen Lippstadt fehlte der Palästinenser noch wegen muskulärer Beschwerden, im Laufe der Woche stieg er wieder ins Mannschaftstraining ein. Auch Muhayer Oktay, der erst vergangene Woche von der türkischen U19-Nationalmannschaft zurückkehrte, ist eine Alternative.

Obwohl der SC Verl seit der Gründung der Regionalliga West 2008 in eben jener vertreten ist, gab es in der letzten Saison kein Aufeinandertreffen des SC mit der „Zwoten“ in der Sportclub Arena. Denn wegen einer Insektenplage im Rasen zerpflückten Krähen das Geläuf und man musste nach Rheda-Wiedenbrück ausweichen. Dort behielten die Düsseldorfer dank eines Treffers von Dario Bezerra Ehret mit 1:0 die Oberhand. Ein Ergebnis, mit dem auch Nico Michaty am Samstag hochzufrieden wäre.