Fortuna Düsseldorf: Takashi Usami kommt zurück vom FC Augsburg

Düsseldorf Er war nur kurz weg, jetzt ist er wieder da: Takashi Usami wird auch in der kommenden Saison das Fortuna-Trikot tragen. Nur die Unterschrift fehlt noch.

In Düsseldorf hatte Usami in der Aufstiegssaison vor allem eine glänzende Rückrunde gespielt. Insgesamt erzielte er acht Treffer, war ein wichtiger Faktor für den Aufstieg und fühlte sich erstmals so richtig wohl, was bei seinen vorherigen Stationen (FC Bayern, TSG Hoffenheim, FCA) nicht der Fall gewesen war. In Augsburg war er nicht über eine Reservistenrolle hinausgekommen.