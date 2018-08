Kommentar zum Streit zwischen Stadt Düsseldorf und Verein: Fortuna hat seine Chance nicht genutzt

Düsseldorf Fortuna Düsseldorf ist unzufrieden: Am Deal des neuen Namenssponsorings der Arena fühlen sie sich nicht genug beteiligt, auch sonst wollen sie mehr Unterstützung. Doch die Stadt setzt derzeit die richtigen Prioritäten, findet unser Autor.

Nach der Euphorie um den Aufstieg von Fortuna in die 1. Bundesliga wurde zwischen Stadtspitze und Verein große Einigkeit demonstriert. Jetzt ist das Verhältnis belastet, weil sich Fortuna mehr Unterstützung erhofft, um den Klassenerhalt abzusichern. Geld schießt keine Tore, aber gute Spieler kosten was – und Fortuna steht beim Spieleretat ganz unten in der Tabelle.

Die Fortuna-Chefs erwarten von der Stadtspitze nun keine Almosen, sie wollen mehr: Rechte bei der Arena-Vermarktung. Im Fokus stehen die Logen. Tatsächlich darf Fortuna-Vorstandschef Robert Schäfer beispielsweise sein Büro in der Arena am Spieltag vermarkten. Dass die Stadt aber im großen Stil Logen der Fortuna überlässt, ist unwahrscheinlich und richtig so. Die Stadt will schließlich die Arena entschulden. Da geht es um den Umgang mit Steuergeldern! Dem Verein jedoch Provisionen oder Mehreinnahmen zuzusichern, wenn er Logen besser vermarkten kann, ist in Ordnung.