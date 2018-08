Fortuna Düsseldorf: Dodi Lukebakio auf den Spuren seines Freundes

Ein Wolfsburger dient als Vorbild : Fortunas Dodi Lukebakio auf den Spuren seines Freundes

Dode Lukebakio kam vom FC Watford zu Fortuna Düsseldorf. Foto: Falk Janning

Düsseldorf Fortunas Youngster Dodi Lukebakio möchte sich in der Bundesliga etablieren, so wie es vor ihm seinem Kumpel Nany Dimata gelang.

Er ist mit gerade einmal 20 Jahren eines der größten Talente bei Fortunas Fußballern: Dodi Lukebakio, der sich vom Premier-Club FC Watford dem Zweitliga-Meister und Bundesliga-Neuling angeschlossen hat und seit zwei Wochen bei den Rot-Weißen trainiert. Das größte Kompliment machte ihm vor einigen Wochen sein bester Freund Nany Landry Dimata, den er aus seiner Zeit in Belgien kennt. Bundesligist VfL Wolfsburg hat den Angreifer gerade an den belgischen Europa-League-Teilnehmer RSC Anderlecht ausgeliehen. „Nany hat mir über die Bundesliga nur gute Dinge erzählt“, sagte Lukebakio. „Es sei zwar nicht leicht, aber ich hätte die Qualität und soll es bei Fortuna unbedingt versuchen.“ Das habe ihn schließlich überzeugt, den Schritt in die Landeshauptstadt zu wagen.

Dimata dient Lukebakio dabei als Vorbild, denn sein Freund machte beim VfL Wolfsburg in der vergangenen Saison einen großen Schritt auf der Karriereleiter und absolvierte 21 Partien für die Norddeutschen. Das möchte Fortunas neuer Rechtsaußen mit den kongolesischen Wurzeln im Fortuna-Trikot auch schaffen. „Ich möchte bei Fortuna öfter spielen als zuletzt in Watford“, sagt er. „Dort ist es nicht optimal gelaufen.“ Längst bewegt sich der Youngster wie selbstverständlich unter seinen Mitspielern, ist im Schatten der Düsseldorfer Arena bestens integriert und fester Bestandteil der Truppe. Der Spirit im Team sei gut. Eine wichtige Hilfe ist ihm dabei sein belgischer Landsmann Benito Raman. „Er ist ein phantastischer Freund. Er hilft mir viel, ist so etwas wie ein Dolmetscher.“ Fortuna bekam die Fähigkeiten des Zugangs während des österreichischen Trainingslagers im Testspiel gegen den FC Watford am eigenen Leib zu spüren. Da überzeugte der Rechtsaußen in Reihen des englischen Erstligisten, demonstrierte seine Schnelligkeit, seine technische Stärke und sein Durchsetzungsvermögen im Eins-gegen-Eins. Ein paar Tage später kickte er auf Seiten der Fortuna in der Partie gegen den saudischen Meister Al-Hilal Riad und zeigte dort seine unglaubliche Unbeschwertheit und Leichtigkeit, mit der er auch in den Trainingseinheiten zu Werke geht. Immer wieder sucht er die Zweikämpfe.

Druck verspürt er keinen, wie er versichert. „Ich bin glücklich, hier unterschrieben zu haben. Die Mannschaft hat Ambitionen“, ­sagte er nach der Übungseinheit am Freitag. „Hier kann ich lernen, mich überprüfen. Es ist wie in der Premier League, es geht sehr körperlich zur Sache.“ Lukebakio glaubt, dass ihm das Konterspiel der Fortuna ­entgegenkommen wird. „Ich spiele gerne auf Rechtsaußen.“ Der Nachwuchsspieler sieht sich dabei in der Tradition von Arjen Robben, ohne sich mit dem Bayern-Star vergleichen zu wollen. Er ziehe gerne nach Innen, um mit seinem linken Fuß abzuschließen.

In erster Linie möchte sich der Fan von Neymar und Thierry Henry in den Dienst der Mannschaft stellen. „Ich höre dem Coach gerne zu, um möglichst viel für das Team zu tun“, erklärt er. Die Fortunen sehen in ihm enormes Potenzial, eine besondere Gabe und Raffinesse. Sie hoffen, dass er sich in der anstehenden Spielzeit ins Rampenlicht spielt. Friedhelm Funkel ist begeistert vom Können seines Schützlings. „Er hat ein großes Entwicklungspotential“, sagt der Coach.

