Fortuna Düsseldorf kämpft um Arena-Einnahmen

Der Bundesligist und Oberbürgermeister Thomas Geisel treffen sich am 9. August, um den Konflikt um die Arena-Vermarktung zu besprechen. Für den Verein geht es um viel Geld.

Der Streit um die Arena-Vermarktung geht also weiter. Nach Informationen unserer Redaktion treffen sich die Fortuna-Spitzen am 9. August mit Oberbürgermeister Thomas Geisel. Im Kern geht es um die Frage, welche Rechte Fortuna bei der Vermarktung der Arena eingeräumt bekommt. Dieses „Hineinwachsen in die Arena“ habe man 2016 vereinbart, nachdem Robert Schäfer (Vorstandschef) und Reinhold Ernst (Aufsichtsratsvorsitzender) angetreten seien.

Ebenfalls auf den Tisch kommt der Umgang mit Wettpartnern. Zur Gauselmann-Gruppe gehört die Wettfirma XTip. Ihr Name wird das Trikot der DEG zieren und auch in der Arena zu finden sein. Der Platinum-Club mit seinen fast 1000 Plätzen wird in XTip-Club umbenannt. Das hat bei Fortuna und ihrem neuen Wettpartner Betway, der einen sechsstelligen Betrag zahlt, nicht gerade Jubel ausgelöst. Die Stadt kann dies als Arena-Eigentümer allerdings so abschließen.