Fortuna Düsseldorf präsentiert Ausweichtrikot

Düsseldorf Fortuna Düsseldorf hat sein Ausweichtrikot für die kommende Bundesliga-Saison präsentiert. Auf den sozialen Kanälen veröffentlichte der Aufsteiger ein Bild vom neuen Leibchen.

Können weder das rote Heimtrikot, noch das weiße Auswärtstrikot zum Einsatz kommen, tritt die Fortuna in der nächsten Saison in blau an. Kragen und Ärmel zieren rot-weiße Streifen. An der Seite sind rote Punkte eingearbeitet. Stadt- und Spielername stehen in weißer Farbe auf dem Trikot, die Rückennummer ist rot und hat eine weiße Umrandung.