Zum 70. Geburtstag von Aleks Spengler : Nur mit einem von 850 Fortuna-Spielern hatte er Streit

Düsseldorf Er war schon Kult-Betreuer, als dieser Begriff noch nicht inflationär gebraucht wurde. 28 Jahre machte er den Job bei Fortuna. Und auch als Ruheständler ist er dem Verein treu geblieben. Am Mittwoch wird Aleks Spengler 70 Jahre alt. Was er selbst zu seiner Zeit beim Klub sagt.

Das Gespräch zu seinem runden Geburtstag beginnt mit einer Panne. Wie sollte es auch anders sein, wenn man mit Aleks Spengler verabredet ist, der in seinen inzwischen 33 Jahren bei Fortuna eine absolute Achterbahnfahrt erlebt hat, bei allen Höhen und Tiefen hautnah dabei war? „Ich stehe vor der Garage, meine Kupplung ist kaputt“, schreibt er per WhatsApp.

So sprechen wir dann beim Warten auf den Abschleppwagen über seinen 70. Geburtstag am Mittwoch, über seine Jahre mit Fortuna, über Menschen und Ereignisse. Und da kaum jemand so gut Geschichten erzählen kann wie Fortunas Kult-Betreuer, der längst eines der wichtigsten Aushängeschilder des Vereins geworden ist, geben wir ihm nur die Stichworte – und lassen ihn dann erzählen. Über sich. Über Fortuna.

Aleks Spengler über...

...Familie und Gesundheit: „Gesundheitlich könnte es besser sein, das muss ich zugeben. Ich habe COPD, eine Lungenerkrankung, die die Folge einer früheren Tuberkulose ist. Deshalb kann ich nur kurze Strecken laufen, dann ist die Luft weg. Aber mit der Familie ist alles klar! Unser Sohn Luca ist jetzt 14 und macht, was er will (lacht). Er hält meine Frau Bea und mich ordentlich auf Trab.“

...seine Anfänge bei Fortuna: „Als Jugendtrainer habe ich 1988 angefangen. Vorher war ich beim Rather SV Jugendtrainer und auch Schiedsrichter. Der Schiedsrichter-Obmann Peter Freialdenhoven hat mich dann der Fortuna vorgeschlagen, weil sie einen Trainer für die D-Jugend suchte. Zehn Mal musste ich zum damaligen Jugendobmann Helmut Pöstges, ehe er mich einstellte. Als ersten ausländischen Jugendtrainer bei Fortuna übrigens. Eine Woche vor Saisonbeginn habe ich zusätzlich die B-Jugend übernommen. Die Zeit hatte ich ja, weil ich nachts als Taxifahrer gearbeitet habe.“

...seinen Wechsel zur ersten Mannschaft: „Ich bin sehr oft zum Training von Aleksandar Ristic gegangen, weil ich etwas lernen wollte. Ich hatte ein sehr gutes Verhältnis zu den Spielern, und irgendwann hat mich Ristic als Betreuer vorgeschlagen. Ich wollte das nicht, weil mir nicht gefallen hat, wie einige Spieler mit dem damaligen Betreuer Ferdi Vomberg umgegangen sind. Auf einer gemeinsamen Autofahrt hat mich Ristic dann aber überzeugt. Am 1. April 1990 habe ich als Betreuer angefangen.“

...die Entscheidung, nach Deutschland zu kommen: „Mein Bruder und ich hatten im damaligen Jugoslawien keine Arbeit nach einem angefangenen Mathematikstudium und der Militärzeit. Ich wollte nach Kanada auswandern, mein Bruder nach Deutschland. Da hat meine Mutter geweint und gesagt: Lasst uns alle zusammen nach Deutschland gehen! Meine Großmutter väterlicherseits war Deutsche, mein Großvater mütterlicherseits hatte auch die deutsche Staatsangehörigkeit. Wir haben dann den Familiennamen meiner Oma angenommen und 1973 einen Ausreiseantrag gestellt. Über Freunde, die man Vater als Bankangestellter in Dubrovnik gewonnen hatte, sind wir in Düsseldorf gelandet und mussten nicht ins Übergangslager in Friedland.“

...erste Kontakte zu Fortuna: „Ich wusste 1974, als ich nach Deutschland kam, nicht, ob es einen Verein in Düsseldorf gibt. Freunde sagten mir dann: klar, die Fortuna! Als ich dann sah, dass Fortuna die Vereinsfarben Rot und Weiß hatte, passte für mich als heißen Fan von Roter Stern Belgrad alles haargenau.“

...die Menschen, die ihn bei Fortuna am meisten geprägt haben: „Als Erster fällt mir Aleks Ristic ein. Als Spieler möchte ich Jörn Andersen nennen, zu dem ich noch heute Kontakt habe. Leider hatte er vor ein paar Jahren einen Schlaganfall, aber es geht ihm zum Glück wieder besser. Dann noch Petr Rada und natürlich Carlo Werner. Auch Peter Förster, Werner Faßbender, Paul Jäger und die damals noch sehr kleine Geschäftsstelle möchte ich nennen. Bernd Restle und Mannschaftsarzt Jürgen Beßer haben mir ebenfalls sehr geholfen. Später auch Rolf Schafstall und Norbert Meier. Ich hatte mit allen Trainern ein gutes Verhältnis – außer mit einem.“

...Menschen, mit denen es nicht passte (wo wir gerade dabei sind): „Als Massimo Morales Trainer war, bin ich an hohem Blutdruck erkrankt durch den ganzen Ärger mit ihm. Anfangs habe ich mich mit dem damaligen General Manager Thomas Berthold noch einigermaßen verstanden, aber Morales hat ihn dann gegen mich aufgebracht. Ich habe alles in allem 45 Trainer erlebt bei Fortuna, aber er war der einzige, mit dem ich mich nicht verstanden habe. Und ich habe 850 Spieler erlebt und ebenfalls nur einen, mit dem ich nicht klar kam: Holger Fach, er war einfach nur arrogant. Diese drei sind die einzigen negativen Erinnerungen, die ich an die ganze Zeit habe.“

...mutige Einträge bei Facebook: „Ich habe keine Angst, vor keinem. Und ich sage jedem meine Meinung. Wenn jetzt zum Beispiel Leute Uwe Klein (Fortunas Sportvorstand, d. Red.) Dinge vorwerfen, für die er überhaupt nichts kann, dann halte ich dagegen.“

...die besten Spieler, mit denen er bei Fortuna zusammenarbeitete: „Oh, da gab es viele. Ein Beispiel ist Marcello Carracedo, oder die Oberliga-Mannschaft, mit der wir 2004 wieder aufgestiegen sind mit einigen ganz starken Argentiniern wie Victor Hugo Lorenzón. Und natürlich Sven Demandt, Petr Rada oder Igor Dobrovolskij, das war ein Klassefußballer.“

...seine gesundheitlichen Rückschläge: „Ich bin wie eine Katze, ich habe neun Leben. Aber einige habe ich schon verbraucht. Mit zwei Jahren hat mich ein Polizeiauto angefahren, ich hatte eine Schädelfraktur. Mit zehn bekam ich eine Hirnhautentzündung mit Kinderlähmung, zwei Jahre später noch einmal. Hepatitis B hatte ich auch, dann eine schwere Bandscheibengeschichte, gegen die ich ich so starke Medikamente nahm, dass mein Magengeschwür platzte. Im Krankenhaus bekam ich auch noch Tuberkulose und vor ein paar Jahren Hirnblutungen. Gott sei Dank habe ich alles irgendwie überstanden.“

...Fortuna ganz allgemein: „Fortuna ist mein halbes Leben. Wenn du so einen Job machst, dann kannst du das nicht ohne Gefühle machen. Wie oft habe ich die Fäuste in der Tasche geballt und viele Dinge hinuntergeschluckt. Aber das gehört alles dazu, wenn man Gefühle in einen Job hineinbringt.“

...seine aktuelle Tätigkeit für den Verein: „Ich fahre jeden Tag interne Post zwischen dem Flinger Broich, dem Fanshop am Burgplatz und der Arena. Und bis Corona dazwischenkam, habe ich auch gern den Verein in der Öffentlichkeit vertreten, bei Schützenfesten oder großen Geburtstagen, und ich habe das Quiztaxi für Fortuna gefahren. Ich hoffe, dass es da bald wieder losgeht. Ich bin sehr dankbar, dass der Vorstand mich weiter beschäftigt, sonst wäre ich durchgedreht.“

...Stadionbesuche: „Ich bin bei jedem Heimspiel dabei, aber auswärts habe ich keine Lust mehr. 28 Jahre lang war ich jedes zweites Wochenende mit dem Auto für den Verein unterwegs – irgendwann reicht es. Auch meinen alten Job vermisse ich inzwischen nicht mehr.“