Fortuna Düssldorf leiht Takashi Usami für ein weiteres Jahr aus

Japaner kommt vom FC Augsburg : Fortuna leiht Usami für ein weiteres Jahr aus

Takashi Usami läuft auch in der Bundesliga für Fortuna auf. Foto: Falk Janning

Nun ist es offiziell: Takashi Usami ist wieder da. Fortuna Düsseldorf hat den japanischen Nationalspieler vom FC Augsburg für ein weiteres Jahr ausgeliehen.

„Ich bin sehr glücklich, dass ich wieder zu meinem Verein und in meine Stadt zurückkehre“, sagte Usami, der den Fans bei der traditionellen Saisoneröffnung am Flinger Broich präsentiert wurde. In Düsseldorf hatte Usami in der Aufstiegssaison vor allem eine glänzende Rückrunde gespielt, war mit acht Toren und drei Vorlagen maßgeblich an der Bundesliga-Rückkehr der Fortuna beteiligt.

Bei der Meisterfeier auf dem Rathaus-Balkon versprach der kleine Japaner den Fans praktisch, auch weiterhin für die Fortuna zu spielen. Nach langem hin und her kehrt der Japaner nun tatsächlich zum Aufsteiger zurück.

Der 26-jährige Japaner wird für eine weitere Saison von Ligakonkurrent FC Augsburg ausgeliehen. Zuvor hatte Usami seinen eigentlich noch bis 2020 laufenden Vertrag in Augsburg um ein weiteres Jahr bis zum 30. Juni 2021 verlängert. Über die Modalitäten des Leihgeschäfts haben beide Vereine Stillschweigen vereinbart. „Die nächste Saison in der Bundesliga wird für die Fortuna und für mich eine große Herausforderung, auf die ich mich sehr freue“, sagte Usami.

Trainer Friedhelm Funkel erklärte: „Er hat vor allem in der Rückrunde der vergangenen Saison fantastische Leistungen gezeigt und war ein wichtiger Bestandteil unserer Aufstiegsmannschaft ‚Taka‘ wird auch in der kommenden Spielzeit eine besondere Rolle in unserem Team einnehmen.“

