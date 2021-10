2:3 gegen den SC Paderborn : Fortuna muss die nächste Heimniederlage hinnehmen

Düsseldorf Die Düsseldorfer und der SC Paderborn liefern sich in der 2. Bundesliga eine offene Feldschlacht. Beide Mannschaften vernachlässigen ihre Defensive und zünden somit ein Angriffsfeuerwerk. Fortuna macht den einen entscheidenden Fehler mehr und kassiert eine bittere 2:3-Niederlage.

Wer Offensivfußball liebt, der war bei der Zweitligapartie der Düsseldorfer Fortuna gegen den SC Paderborn bestens aufgehoben. Verfechter gekonnter Abwehrarbeit mussten sich dagegen die Haare raufen. Am Ende stand vor 19.727 Zuschauern eine ganz bittere 2:3-Niederlage der Gastgeber, die damit in dieser Saison weiter ohne Heimsieg dastehen.

Trainer Christian Preußer scheint seiner Stammformation ein Stück nähergekommen zu sein – allerdings nicht ganz in dem Sinne, den viele erwartet hätten. So fanden sich in Shinta Appelkamp und Robert Bozenik erneut die beiden Offensivspieler auf der Bank wieder, denen auf Sicht das größte Kreativpotential zugetraut wird. Anstelle von Appelkamp spielte Jakub Piotrowski, der allerdings in den vergangenen Partien auch immer wieder auf sich aufmerksam gemacht hatte.