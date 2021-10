Einsame Spitze : Warum ein Hennings zu wenig ist für Fortuna

Düsseldorf Der Mann ist treffsicher wie eh und je. Auch beim 2:3 gegen den SC Paderborn schnürte Rouwen Hennings wieder einen Doppelpack für Fortuna. Der 34-Jährige führt die interne Scorerliste klar an. Warum das Fluch und Segen zugleich für die Düsseldorfer ist.

Bei vielen Spielern ist in den vergangenen Jahren heiß diskutiert worden, ob sie denn auf Dauer die Erwartungen erfüllt haben, die Fortuna einst in sie setzte. Ein Name entzieht sich jedoch allen Diskussionen: Rouwen Hennings. Bei kaum einem anderen Spieler, der jemals von einem anderen Verein zu den Düsseldorfern stieß, ist das Urteil der Fans und Beobachter so eindeutig positiv wie bei ihm.