Sentoji Ogunbiyi in der Auswahl : Amputierten-Fußballer der Fortuna beim „Tor des Monats“

Die Amputierten-Fußballmannschaft von Fortuna Düsseldorf vor dieser Saison. Foto: Alois Müller

Düsseldorf Es kommt nicht allzu häufig vor, dass ein Fortuna-Spieler die Plakette der ARD-Sportschau für das „Tor des Monats“ bekommt. Jetzt hat wieder einer die Chance: Sentoji Ogunbiyi aus der Amputierten-Mannschaft. Wie man für den Düsseldorfer abstimmen kann, wer die Konkurrenten sind.

Die Konkurrenz ist gewaltig, ausgesprochen gewaltig sogar. Kein Geringerer als Erling Haaland, neben Bayerns Robert Lewandowski derzeit vielleicht der beste Stürmer der Welt, geht bei der Auswahl zum „Tor des Monats“ September mit der Startnummer eins ins Rennen. Doch die Nummer zwei ist dann gleich jemand, der aus Düsseldorfer Sicht besonderes Augenmerk verdient: Sentoji Ogunbiyi.

Wenn Sie diesen Namen bislang noch nie gehört haben, müssen Sie sich nicht peinlich berührt fühlen: Ogunbiyi steht nicht im Kader der Zweitliga-Mannschaft von Trainer Christian Preußer, auch nicht in der U23 von Coach Nico Michaty. Er ist eine tragende Säule von Fortunas Amputierten-Fußballmannschaft, die eine der ersten ihrer Art in Deutschland ist. Und medial ist dieses noch junge Team bislang nicht sehr präsent geworden – was sich nun aber sicher ändern wird. Bei Facebook, Twitter und Co. rühren die Fans jedenfalls bereits kräftig die Werbetrommel für den Fortunen.

Das #TorDesMonats August geht jawohl ganz eindeutig an Sentoji Ogunbiyi von @f95 im Spiel der Amputierten-Bundesliga gegen Anpfiff Hoffenheim (3:0).

Das #TorDesMonats August geht jawohl ganz eindeutig an Sentoji Ogunbiyi von @f95 im Spiel der Amputierten-Bundesliga gegen Anpfiff Hoffenheim (3:0).

Wählt Tor 2! #F95 https://t.co/7PtbHxxqej — Su Rudolph (@Medienfreundin) October 3, 2021

Ogunbiyi erzielte seinen herrlichen Treffer beim 3:0 gegen Anpfiff Hoffenheim in der Amputierten-Fußball-Bundesliga. Dabei schoss er den Ball von der eigenen Strafraumgrenze ebenso präzise wie hart über den gegnerischen Torhüter, der ein wenig weit vor seinem Kasten stand, ins Netz. Zwar ist das Spielfeld im Amputierten-Fußball auf 40 x 20 Meter verkleinert, da auch nur vier Spieler pro Team agieren – dennoch eine grandiose Leistung, die auf der Sportschau-Seite im Internet in Augenschein genommen werden kann

Auf der Sportschau-Seite kann auch abgestimmt werden: für Ogunbiyi, den Dortmunder Haaland, Baris Atik vom Drittligisten 1. FC Magdeburg, den deutschen U19-Nationalspieler Armindo Sieb oder Nico Ochojski vom Drittligisten SC Verl. Allesamt wunderschöne Tore von Distanzschuss bis Fallrückzieher – aber aus Düsseldorfer Sicht kann es natürlich nur einen geben: Sentoji Ogunbiyi.

Wer lieber auf althergebrachte Weise seine Stimme abgeben möchte, kann auch die Telefonnummer 01371 36 900- plus die Endziffer des jeweiligen Tores wählen; für Ogunbiyi also die Endziffer 2. Ob Internet oder Telefon, in allen Fällen wird die Abstimmung am 23. Oktober um 19 Uhr geschlossen.

Für Fortuna wird es definitiv wieder Zeit, einen Torschützen des Monats zu stellen. Zuletzt gelang das Rouwen Hennings im August 2019 mit seinem Hackenschuss in den Winkel beim Pokalspiel in Villingen, davor Jean Zimmer im Dezember 2018 gegen Borussia Dortmund. Nur elf Mal in der mehr als 50-jährigen Geschichte des Wettbewerbs fiel das „Tor des Monats“ durch einen Spieler von Fortuna Düsseldorf.

