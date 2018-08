Usami kehrte 2013 zu Gamba Osaka zurück. Mit 19 Toren in 18 Spielen hatte er großen Anteil am Wiederaufstieg in die japanischen J1 League und feierte in der Folgesaison 2014 mit dem Verein sensationell den Gewinn des Meistertitels. Bis 2016 blieb er bei seinem Jugendverein, dann wagte er erneut den Sprung in die Bundesliga zum FC Augsburg.