Fortuna schreibt erneut rote Zahlen : Warum Hovemann auf ein negatives Finanzergebnis stolz ist

Düsseldorf Fortuna Düsseldorf hat auch in der vergangenen Saison erneut rote Zahlen geschrieben. Dadurch schrumpft die Eigenkapital-Decke immer weiter. Warum Finanzvorstand Hovemann dennoch stolz auf das Ergebnis ist. Und was er für die laufende Spielzeit prognostiziert.

Fortuna Düsseldorf hat auch die Saison 2021/22 mit einem negativen Finanzergebnis abgeschlossen. Das bestätigte Finanzvorstand Arnd Hovemann in einem vereinseigenen Interview. „Wir haben aufgrund der Corona-Pandemie erneut einige Spiele mit einer geringeren Zuschauerzahl bestreiten müssen. Es sei an Spiele gegen Schalke oder den HSV erinnert – da sind uns Einnahmen einer vollen Kapelle durch die Lappen gegangen“, begründet er. „Wir haben dadurch insgesamt erneut eine schwierige Saison hinter uns gebracht. Wir haben sie aber geschultert und mit einem Jahresfehlbetrag von 1,2 Millionen Euro abgeschlossen. Das ist angesichts der beschriebenen Umstände ein gutes Ergebnis – auch im Vergleich zu unseren Mitbewerbern.“

In der Spielzeit 2020/21 wies der Klub einen Jahresfehlbetrag von etwas über zwei Millionen Euro auf. Es ist also bereits die zweite Saison in Folge, in der Fortuna rote Zahlen schreibt. Und auch die aktuelle Spielzeit wird sehr wahrscheinlich kein positives Ergebnis mit sich bringen. „Auch die laufende Saison wird sicherlich haarig. Durch die steigenden Corona-Zahlen haben wir Menschen, die vorsichtig agieren. Unternehmen sind von der Energiekrise gebeutelt. Außerdem haben wir eine sehr hohe Inflation, die auch nichts Gutes verheißt“, sagt Hovemann. „Das Positive: Wir überwintern im DFB-Pokal, sodass zumindest die Chance besteht, in dieser Saison ein ausgeglichenes Finanzergebnis zu erzielen.“