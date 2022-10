1:6 gegen den Titelfavoriten : Preußen Münster überrollt Fortunas U23

Foto: RP/Christof Wolff 29 Bilder Das ist der Kader von Fortunas U23 für die Saison 2022/23

Düsseldorf Nach zwei Siegen in Folge hat sich die Regionalliga-Mannschaft insgeheim auch gegen Preußen Münster etwas ausgerechnet. Die Hoffnung auf die Überraschung zerschlägt sich am Samstag aber schnell: Beim 1:6 ist die „Zwote“ dem ehemaligen Drittligisten deutlich unterlegen.

Von Tobias Dinkelborg

Dass Fußballer mithin zum Aberglauben neigen, ist hinlänglich bekannt. Einige Vertreter der Zunft betreten den Rasen immer mit demselben Fuß, andere ziehen zuerst stets den rechten, dann den linken Schuh an – oder umgekehrt. Im Fall von Fortunas Regionalliga-Mannschaft äußerte sich der Mystizismus am Samstag auf alternative Art und Weise: Nachdem sie vor Wochenfrist in ihren schwarzen Auswärtstrikots einen 4:1-Sieg bei Fortuna Köln gefeiert hatte, trat die „Zwote“ auf eigenen Wunsch hin gegen Preußen Münster in denselben Jerseys an.

Ihre erhoffte Wirkung erzielte diese Maßnahme jedoch nicht. Weil der ehemalige Drittligist vor allem in der ersten Hälfte mindestens zwei Klassen besser und reifer spielte, verlor die Mannschaft von Trainer Nico Michaty vor 967 Zuschauern verdient mit 1:6 und kassierte nach zwei Siegen in Serie wieder eine Niederlage. Im äußerst ausgeglichenen Klassement rutschte sie dadurch auf den zwölften Platz.

Der Nachmittag begann gleich mit dem ersten Nackenschlag für die Rot-Weißen, die ohne ihren verletzten Top-Scorer Maxim Schröder antreten mussten, dafür allerdings wie schon in Köln auf Kapitän Tom Geerkens und Innenverteidiger Niko Vukancic bauen konnten. Nach einem teils dämlichen, teils unglücklichen Foul von Soufiane El-Faouzi an Andrew Wooten zentral vor dem Strafraum hämmerte Marc Lorenz den Ball nach sieben Minuten humorlos zur Preußen-Führung in den Winkel. Schon davor hatte die „Zwote“ kein Land gesehen; zu schnell, zu wuchtig fegte der Titelfavorit von Anfang an über sie hinweg.

Und er nahm den Fuß gegen völlig orientierungslose Flingerner auch danach nicht vom Gaspedal. Immer wieder kombinierten sich die Münsteraner durchs Mittelfeld, verlagerten die Seiten und suchten namentlich über Henok Teklab erfolgreich die Tiefe. Nachdem Ex-Fortune Gerrit Wegkamp zwei Mal knapp vorbei geköpft hatte, stocherte Wooten die Kugel im Anschluss an eine Ecke über die Linie. „Zwote“-Torwart Dennis Gorka hatte unmittelbar zuvor noch erstklassig pariert, war im Nachschuss allerdings machtlos. 0:2 nach 18 Minuten – und es kam noch schlimmer: Fünf Zeigerumdrehungen später war es wieder der überragende Wooten, der eine Teklab-Hereingabe verwertete.

Die Michaty-Elf ging baden wie an einem sommerlichen Tag im Freibad, weil ihr der ehemalige Drittligist in allen Belangen turmhoch überlegen war: Tempo, Spielidee, Positionsspiel, Wucht, Stabilität. Linksverteidiger Mert Göckan und Kingsley Marcinek, sein Pendant auf der rechten Seite, waren heillos überfordert, Geerkens und El-Faouzi bekamen das Zentrum nicht geschlossen – so sehr sie sich mühten. Und wie war es um das Offensivspiel der Hausherren bestellt? Den ersten Schuss auf das Tor von Maximilian Schulze Niehues gab Jona Niemiec eine Minute vor der Halbzeit ab.

Nach dem Seitenwechsel fing sich die „Zwote“ immerhin und brachte rasch zwei gefährliche Abschlüsse zustande. Erst scheiterte Niemiec, dann parierte Schulze Niehues einen tückischen Fernschuss von Geerkens. Die Chancen kamen allerdings auch deshalb zustande, weil Münster in den Verwaltungsmodus geschaltet hatte – und trotzdem weiter traf. Etwas mehr als eine Stunde war auf der Uhr, als Yassine Bouchama das 4:0 erzielte. Erst danach durften die Düsseldorfer ebenfalls einmal jubeln: Göckan stand im Strafraum richtig und zeichnete für den Ehrentreffer verantwortlich. Die beiden Schlusspunkte setzte Wegkamp.