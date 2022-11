Fortunas Legende : Der ewige Adam ist zurück

Düsseldorf Das ganz große Rampenlicht für ihn war bereits abgeschaltet. Still und leise sollte Adam Bodzeks lange Karriere in Fortunas zweiter Mannschaft ausklingen. Plötzlich jedoch ist der frühere Kapitän wieder dabei, von den Fans gefeiert wie noch nie. Wie es mit Bodze weitergeht, was der Trainer sagt.