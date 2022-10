Fortunas Trainer : Darin sieht Thioune den Schlüssel zur Trendwende

Düsseldorf Drei Auswärtssiege in Folge, der erste Sieg in Kiel überhaupt – nach Fortunas Heimpleite gegen Nürnberg vor gerade 15 Tagen hätte niemand diese Prognose gewagt. Wir haben mit Trainer Thioune über diese Trendwende gesprochen, und der 48-Jährige hat eine Erklärung dafür. Aber er hat auch eine Sorge.

Schon wieder auswärts gewonnen, das dritte Mal hintereinander. Den Anschluss an die Spitzengruppe der Zweiten Liga wiederhergestellt. Zudem in Jorrit Hendrix und Felix Klaus zwei zuletzt verletzte Stammspieler wieder einsatzbereit. Fortunas Trainer Daniel Thioune hat wirklich genügend Gründe, zufrieden dreinzuschauen – und grundsätzlich tut er das am Tag nach dem 2:1-Sieg bei Holstein Kiel auch. Eine Sorge trägt er dennoch mit sich herum, und die hat den Namen Ao Tanaka.

„Ao hat sich relativ früh im Spiel verletzt“, berichtet Thioune. „Er hat dann nahezu zu Ende gespielt, wir haben ihn erst spät rausgenommen. Aktuell ist das Knie geschwollen, und somit machen wir am Montag ein MRT. Erst dann können wir Näheres dazu sagen.“ Bedenklich jedenfalls, dass Tanaka nach der Partie stark humpelte; Ersatzkeeper Raphael Wolf trug ihn huckepack in die Kabine. Jetzt heißt es Daumendrücken, dass es nicht ganz so schlimm ist – und der Mittelfeldspieler womöglich nicht nur das St.-Pauli-Spiel am Samstag verpasst, sondern schlimmstenfalls gar die WM.

Mit dem sportlichen Ablauf der Kiel-Partie zeigte sich der Coach jedoch rundum zufrieden. „Wenn ich unseren Spielvortrag beschreiben sollte, dann passt vielleicht der Begriff ,reif‘ ganz gut“, analysierte der 48-Jährige. „Gerade, wenn wir auf die vergangene Saison schauen, wenn es hintenraus immer wieder mal brannte, dann großes Kompliment an meine Ü30-Spieler, die reinkamen und alles kontrolliert haben. Rouwen Hennings, der alle Kopfbälle geholt hat, Felix Klaus, der seine Läufe bis zur Eckfahne zog und den Ball hielt, und dann haben Adam Bodzek und Jorrit Hendrix das Spiel kontrolliert. Das war sicherlich noch reifer und sehr erwachsen.“

Entscheidend für die Trendwende bei Fortuna, mit der nach der 0:1-Heimpleite gegen Nürnberg vor gerade einmal 15 Tagen sicher niemand gerechnet hätte, war in Thiounes Augen, „dass wir ausschließlich bei uns geblieben sind“. Sicher sei es etwas unruhig geworden nach zwei Niederlagen in Folge, in denen Fortuna keine Tore geschossen habe. Davon habe sich aber niemand verrückt machen lassen.

Den einen Schlüsselmoment, in dem es irgendwie klick gemacht habe, habe es indes nicht gegeben. „Wir haben nur in dem kurzen Trainingslager, in das wir vor dem Pokalspiel in Regensburg gefahren sind, die Wochen davor gemeinsam hinterfragt“, berichtet Thioune. „Ich fand einfach, dass dieses Nürnberg-Spiel so ein Punkt war, zu dem ich gesagt habe: Es war von niemandem die beste Version. Das Trainerteam eingeschlossen, meine Person eingeschlossen. Ich war sehr unzufrieden mit dem Vortrag in der ersten Halbzeit. Da habe ich einfach gesagt: Lasst uns alle daran arbeiten, dass wir wieder die beste Version von uns sind. Das haben alle getan.“

So gut, dass Siegtorschütze Dawid Kownacki nach dem Kiel-Spiel sogar öffentlich als Ziel nannte, aufsteigen zu wollen. Sein Trainer fällt daraufhin nicht in Ohnmacht. „Wir sind ambitioniert. Und Dawid ist polnischer Nationalspieler, gegebenenfalls WM-Teilnehmer. Wenn er sagen würde, er wolle Zehnter in der Zweiten Liga werden, dann hätte er wohl einen Fehler gemacht“, sagt Thioune auf entsprechende Nachfrage gelassen. „Dawid will aus dieser Liga raus, er will wie Vorbilder wie Robert Lewandowski in der ersten Liga spielen. Dafür tut er aktuell alles, und dabei unterstützen wir ihn. Das ist zudem auch etwas, mit dem ich mich irgendwann auch gern auseinandersetzen würde. Es hilft nur nicht, ständig darüber zu reden, wir müssen einfach liefern.“