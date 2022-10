His-Törchen – die etwas andere Gegnervorschau : Fortuna und die Bilanz des Schreckens

Serie Kiel/Düsseldorf Die schleswig-holsteinische Landeshauptstadt Kiel liegt in einer wunderschönen Gegend. Ein lohnenswertes Ausflugsziel ist sie für Fortuna allerdings nicht, denn ihre Ergebnisse an der Förde sind ernüchternd. Alles Wichtige vor dem Spiel am Samstag – wozu auch interessante Seitenwechsler gehören.

Von Andreas Götz

Regensburg? Check. Karlsruhe? Check. Gibt es in Kiel den dritten Auswärtserfolg in Folge? Am Samstag ab 13 Uhr können Sie sich live vor Ort, im Bezahlfernsehen, am Radio und selbstverständlich immer begleitet von unserem Liveticker selbst ein Bild davon machen, ob der Coup gelingt, wenn Fortuna im hohen Norden bei der KSV Holstein antritt.

Die „Störche“ hatten nach ihrem knapp verpassten Aufstieg eine durchwachsene Saison 2021/2022. Die Nordlichter mussten sich erst einmal ordentlich schütteln und neu sammeln. Sowohl der Trainer als auch zahlreiche Stammspieler verließen in dieser Zeit den Klub. Zu viel war passiert, als dass die Erfolgsstory nahtlos hätte fortgeschrieben werden können.

Doch das ist der Ärger von gestern. Mittlerweile hat sich der Nebel auf dem KSV-Gelände verzogen. Im Ex-Düsseldorfer Steven Skrzybski, Kostenpflichtiger Inhalt mit dem wir am Freitag eine ausführliche Geschichte gemacht haben, hat Holstein wieder einen Topscorer (neun Tore, vier Vorlagen) und auch die Tabellenregion (aktuell Platz sieben) macht wieder Spaß. Einziger Wermutstropfen: Die alte Heimstärke hat noch nicht vollends Anker gelegt. Erst zwei Heimerfolge konnten eingefahren werden, und auch das Torverhältnis ist überraschend schwach. Vielleicht die große Chance für die rot-weiße Diva.

Was zuletzt geschah

Die Einsicht kam später, aber nicht zu spät. Nach der unglücklichen Niederlage am 6. Februar dieses Jahres gestand sich auch Klaus Allofs ein, dass Trainer Christian Preußer und Fortuna nicht mehr zueinander finden würden. Der Versuch, ein neues, unverbrauchtes Gesicht ins Haifischbecken Fortuna zu werfen, war gescheitert. Vorstand Allofs zog die Reißleine. Preußer musste die Koffer packen.

Dabei sollte das Spiel in Kiel die Wende zum Guten werden. Preußer konnte erstmals mit den Winterverpflichtungen Jordy de Wjis und Daniel Ginczek planen und warf die beiden Zugänge auch gleich ins kalte Wasser. Fortuna machte ein gutes Spiel, und als sich alle schon mit einer torlosen Punkteteilung abgefunden hatten, setzte der Kieler Bubi-Kicker Jonas Sterner (19) den Stempel unter das Kündigungsschreiben für Preußer. In seinem ersten Profieinsatz zimmerte der Youngster die Kugel, unter tatkräftiger Mithilfe der Unterkante der Latte, in buchstäblich letzter Sekunde zum Tor des Tages in die Maschen (90.+3).

Die Auswärtsbilanz

Die Geschichte zwischen Holstein Kiel und Fortuna beginnt eigentlich erst im neuen Jahrtausend. Zuvor reiste Fortuna zwar mehrfach zu Freundschaftstreffen an die Ostsee, doch um Tore, Punkte und Meisterschaften duellierten sich die Teams erst 2001, in der Regionalliga Nord.

Die Quote bei den Freundschaftsspielen spricht für Fortuna (vier Siege, ein Unentschieden, zwei Niederlagen), aber dafür kann man sich nichts kaufen. Und tatsächlich noch nie konnte eine Fortuna-Mannschaft ein Punktspiel bei den „Störchen“ gewinnen. Nicht in Liga drei und auch nicht im deutschen Unterhaus. In sieben Anläufen kassierte Fortuna fünf Niederlagen. Ganze zwei Zähler konnten die Rheinländer bisher im Handgepäck verstauen. 2005 (3:3) und 2017 (2:2) schrieben sie zumindest kein weiteres Kapitel des Fortuna-Bestsellers „Der Weg war umsonst“.

Davor, dazwischen und danach fing sich Fortuna Niederlagen ein. Zwar gingen die Rot-Weißen nie unter, verloren meist nur mit einem Tor Differenz, aber verloren ist verloren. Es wäre also an der Zeit, daran etwas zu ändern, denn schließlich lässt sich die lange Rückfahrt mit drei Punkten auf der Habenseite besser ertragen – für Profis und auch Fangemeinde.

Wechsler zwischen den Seiten

Über Steven Skrzybski ist bereits alles gesagt. Aber auch Aufstiegsheld Johannes van den Bergh steht noch an der Förde unter Vertrag. Dagegen ist Emmanuel Iyhoa längst zurück in Düsseldorf – in Kiel, wo er als Leihspieler tätig war, wird man sich gern an den langen Schlaks zurückerinnern.

Bei Marvin Ducksch, der mittlerweile für Werder Bremen in der Bundesliga aufläuft, hatte Fortuna vergeblich auf den Durchbruch gewartet. Als erfolgreicher Kieler „Knipser“ war er 2018 an den Rhein gewechselt, doch das Oberhaus kam damals wohl noch zu früh für ihn. In 16 Einsätzen erzielte er lediglich einen Treffer.