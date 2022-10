Nach 2:1 in Kiel : Fortuna wird langsam erwachsen

Foto: Christof Wolff 42 Bilder Diese Noten haben wir den Fortuna-Profis gegeben

Meinung Kiel/Düsseldorf Der Vortrag des Zweitligisten beim 2:1-Sieg in Kiel war nicht perfekt. Gerade deshalb zeigte er jedoch, dass die Truppe von Daniel Thioune auf einem vielversprechenden Weg ist. Warum das so ist und was die Vorstellung an der Förde besonders auszeichnete.