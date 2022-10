Nach drittem Auswärtssieg in Folge : Was Allofs an Fortunas Auftritt besonders gefallen hat

Kiel Vor allem ein Umstand stellte den Düsseldorfer Sportvorstand Klaus Allofs nach dem Sieg bei Holstein Kiel zufrieden. Dieser soll auch dabei mithelfen, Spieler wie Dawid Kownacki von einer Zukunft bei Fortuna zu überzeugen. Vor der WM wird es aber wohl keine Entscheidung geben.

Nicht wenigen Fans, die es an diesem Samstagnachmittag mit Fortuna gehalten haben, dürfte es nach dem 1:1-Ausgleich durch Steven Skrzybski etwas mulmig zumute gewesen sein. Schließlich ist Fortuna in dieser Saison bisher noch nicht einschlägig dafür bekannt gewesen, Rückschläge gut wegstecken zu können. Gegen Holstein Kiel hielt die Mannschaft von Trainer Daniel Thioune aber nicht nur Stand – sie schlug sogar noch einmal zurück. Am Ende war es also die eigene Resilienz, die Fortuna im hohen Norden die drei Punkte einfuhr. Oder wie es Emmanuel Iyoha nach der Partie sagte: „Wir haben unser Spiel sehr erwachsen weitergespielt und am Ende auch verdient gewonnen.“

Und so war natürlich auch Sportvorstand Klaus Allofs nach der Partie zufrieden. Schließlich hatte Fortuna durch das späte Tor von Dawid Kownacki den dritten Auswärtssieg innerhalb weniger Tage verbuchen können. „Das ist natürlich eine Superbilanz. Gut ist aber vor allem die Art und Weise, wie wir es spielen. Es ist ja nicht so, als würden wir uns die Siege erzittern“, sagt er auf Nachfrage unserer Redaktion. „Ich fand es eindrucksvoll, wie wir das Spiel in der ersten Halbzeit bestimmt haben. Die Mannschaft hat einen Glauben an die eigene Stärke gezeigt. Die Reaktion war nicht, dass wir jetzt den einen Punkt retten, sondern dass wir weiter nach vorne spielen. Das spiegelt auch unsere Ambitionen wider.“

Und die lauten natürlich auf Strecke, in die Bundesliga zurückzukehren. Die Vision, dass es auch schon in dieser Saison klappen könnte, würde natürlich auch die Gespräche mit einigen Düsseldorfer Leistungsträgern erleichtern. Der Vertrag von Kownacki läuft beispielsweise am Ende der Saison aus. „Wir sind in Gesprächen. Ich kann aber weder in die eine oder in die andere Richtung etwas prognostizieren“, sagt Allofs.

Klar ist, dass Kownacki erst einmal die Weltmeisterschaft in Katar abwarten möchte, wo er Teil der polnischen Nationalmannschaft sein will. „Es ist jetzt nicht die Zeit dafür, über meine Zukunft zu sprechen. Ich konzentriere mich auf das nächste Training, auf das nächste Spiel. Das ist für mich momentan das Wichtigste“, sagt er. „Und natürlich will ich zur WM! Ich bin in einer guten Form. Es wäre meine zweite Weltmeisterschaft. Ich denke, dass das nicht jeder Spieler von sich behaupten kann.“