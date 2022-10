Kownacki gibt Richtung vor : „Wir haben das Ziel, in die Bundesliga aufzusteigen“

Foto: dpa/Axel Heimken 28 Bilder Das sagen die Fortunen zum dritten Auswärtssieg in Folge

Kiel Fortuna hat in Kiel ihr drittes Auswärtsspiel in Folge gewonnen. Durch zuletzt sechs Punkte aus zwei Partien sind die Düsseldorfer zudem wieder näher an die Aufstiegsränge gerobbt. Stürmer Dawid Kownacki formuliert daher ein ambitioniertes Ziel. Was Sportvorstand Klaus Allofs dazu sagt.

Für Dawid Kownacki hätten seine letzte beiden Ballkontakte im Spiel gegen Holstein Kiel sicher schlechter laufen können. Mit dem ersten legte er sich den Ball im gegnerischen Strafraum kurz vor, um dann den Kontakt mit Hauke Wahl dankend anzunehmen und damit einen Elfmeter rauszuholen. Mit dem zweiten versenkte er den fälligen Strafstoß schließlich trocken im rechten Winkel. Damit schoss er Fortuna zum dritten Auswärtssieg in Serie.

Zeit zum Nachdenken hatte Kownacki zwischen diesen beiden Ballkontakten einige. Knappe vier Minuten vergingen zwischen dem Foulspiel von Wahl und dem Tor des Polen, da der Videoassistent eingriff und Schiedsrichter Schröder die Szene noch einmal checkte. „Für mich war klar, dass es Elfmeter gibt. Ich habe ja gespürt, dass er mir auf den Fuß getreten ist. Gut, dass sich der VAR gemeldet hat“, sagte Kownacki nach der Partie. „Ich mag solche Situationen, dafür muss man eine starke Persönlichkeit sein. Ich musste so lange warten, jeder Gegenspieler kam zu mir und sagte, dass ich verschießen werde. Ich musste einfach cool bleiben – und das war ich dann auch.“

Neben dem individuellen Erfolg, sich erneut in die Torschützenliste eingetragen zu haben, verhalf Kownacki mit diesem Treffer aber natürlich auch Fortuna dabei, in der Tabelle allmählich wieder richtigen Anschluss an die oberen Plätze herzustellen. Vor dem Spiel des Hamburger SV am Sonntag in Paderborn sind es nur noch zwei Zähler Rückstand auf Rang drei. Die Düsseldorfer können also wieder auf die Aufstiegsplätze schielen, ohne ausgelacht zu werden.

Foto: Christof Wolff 42 Bilder Diese Noten haben wir den Fortuna-Profis gegeben

Für Kownacki selbst ist es ohnehin klar, dass es nur ein Ziel in dieser Saison geben kann. „Natürlich haben wir das Ziel, in die Bundesliga aufzusteigen. Wir sind jetzt wieder zurück in der Spur“, sagt er. „Wir wussten vor den Spielen in Karlsruhe und Kiel, dass die Ergebnisse uns zeigen werden, in welche Richtung es für uns in dieser Saison geht. Wir wollen nun auch die letzten drei Spiele gewinnen und uns damit in eine Top-Position für die Rückrunde bringen.“

Lesen Sie auch 1:6 gegen den Titelfavoriten : Preußen Münster überrollt Fortunas U23