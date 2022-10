Fortunas Flügel-Flitzer : Diesen Traum hat Karbownik noch nicht abgeschrieben

Düsseldorf Michal Karbownik entpuppt sich derzeit als eine Art Lebensversicherung für Fortuna. Denn mit seiner Vielseitigkeit ist er für Trainer Daniel Thioune ein echter Trumpf. Was der Pole zu seiner derzeitigen Form sagt und welches große Ziel er in den kommenden Wochen verfolgt.

Wenn bereits Anfang Oktober ein Preis für den wichtigsten Zugang der Saison verliehen würde, hätte Michal Karbownik sicher nicht die schlechtesten Karten. Der Pole stand zwar erst in drei Partien in der Düsseldorfer Startelf, seine Vielseitigkeit ist es aber, die ihn für Fortunas Trainer Daniel Thioune derzeit so wertvoll macht.