Stürmer in Topform : Wie Kownacki Fortunas neuer Rösler werden kann

Düsseldorf Es läuft einfach bei Fortunas polnischem Nationalstürmer. Trotz Rückenproblemen lieferte er beim 4:1 gegen Bielefeld erneut eine starke Vorstellung ab und bereitete das wichtige 3:1 von Appelkamp genial vor. Jetzt kann Kownacki für sich selbst mit Hilfe der Fans einen begehrten Titel gewinnen.

Bis kurz vor dem Anpfiff hatte Daniel Thioune um seinen wichtigsten Angreifer zittern müssen. Die ganze Woche über hatten Dawid Kownacki hartnäckige Rückenprobleme geplagt, und erst am Samstagvormittag konnte er Fortunas Trainer grünes Licht für seinen Einsatz gegen Arminia Bielefeld geben. Eine Ampelschaltung, die sich bezahlt machte. Zwar war Kownacki beim 4:1 nicht unter den Torschützen, aber er lieferte als einzige echte Spitze eine sehr engagierte Vorstellung ab und bereitete mit einem grandiosen Hackentrick das wichtige 3:1 von Shinta Appelkamp perfekt vor.

„Dawid war im Anlaufen der Bielefelder in den ersten 30 Minuten schon brutal, so hat er als einzige Spitze unser Pressing gesteuert“, erklärt Thioune. „Nach einem kleinen Hänger ging es dann nach der Pause genau so weiter. Wir hatten Dawid in der Pause einfach noch mal ein bisschen angetrieben und ihm gesagt: Wenn du das Pressing initiierst, dann machen wir alle mit. Das hat uns einfach gut getan.“

Gegen Bielefeld musste Kownacki in Sachen Toreschießen seinen Kollegen den Vortritt lassen – dafür steht er mit seinem Zaubertor zum 1:0 gegen Hansa Rostock (Endstand 3:1) in der Auswahl zum „Tor des Monats“ September. Die Sportschau-Redaktion stellte den Düsseldorfer als Nummer vier neben die Konkurrenz von Dimitrij Nazarov (Aue), David Braig (Stuttgarter Kickers), Jill Bayings (Leverkusen) und Marco Richter (Hertha). Unter diesem Link kann die Stimme für Kownacki abgegeben werden.

„Das hatte ich noch gar nicht mitbekommen“, gesteht der Trainer lachend und stellt gleich darauf Sascha Rösler die Frage: „Hast du die Medaille eigentlich noch zu Hause?“ Der heutige Leiter des Lizenzspielerbereichs hatte im Juli 2011 mit seinem Fallrückzieher gegen den VfL Bochum das damals erste Tor des Monats eines Fortunen nach 30 Jahren (1981 war es übrigens der heutige Sportvorstand Klaus Allofs) erzielt – und der Medaille tatsächlich einen Ehrenplatz in seinem Heim gegeben.

Thioune gelang zu aktiven Zeiten kein Sieg bei dieser Abstimmung, umso mehr würde er Kownacki jetzt die Plakette gönnen. „Definitiv“, versichert er, „dann hätten wir endlich einen Nachfolger für Sascha.“ Für Rösler, aber auch für Jean Zimmer und Rouwen Hennings, muss der Vollständigkeit halber ergänzt werden, denn diese beiden hatten im Dezember 2018 und im August 2019 im Fortuna-Dress die Tore des Monats erzielt.

Nun hat also Kownacki die Chance, und der hat seinen Trainer am Samstag auch ohne Tor beeindruckt. „Ich war schon ein bisschen überrascht, wie gut er durchgehalten hat“, gibt der Trainer zu. „Aber es war so, dass er solche Rückenprobleme hatte, die immer nur über einen Kontakt aufgetreten sind. Das war auch letzte Woche im Training so, da bekam er einen Schlag und hatte große Schmerzen, da ist irgendein Nerv eingeklemmt gewesen. Da musste der Doc unterstützend eingetreten, und eine solche Situation ist dann gegen Bielefeld zum Glück nicht eingetreten. Deswegen ging er komplett durch.“

Der Auftritt fand auch den Beifall des Sportvorstands. „Dawid hat schon ein bemerkenswertes Spiel abgeliefert", sagt Allofs. „Er war nicht richtig fit, hat trotzdem für die Mannschaft auf die Zähne gebissen und alles dafür getan, dass er auf dem Platz stehen konnte. Er zeigt gerade, was die Verantwortlichen damals in ihm gesehen haben und ihn unbedingt nach Düsseldorf holen wollten.“ Kownacki tue dieser Mannschaft durch seine Präsenz unheimlich gut, er gehe voran – da sei es nicht entscheidend, ob er immer ein Tor schieße. „Er geht viele Wege, ackert unheimlich und legt dann auch noch auf so eine Weise für Shinta auf. Das ist natürlich schon klasse."

Wenn es nach seinen Trainer geht, soll das trotz im Sommer auslaufenden Vertrags noch eine ganze Weile so weitergehen. „Ich würde gern weiter und möglichst lange mit Dawid zusammenarbeiten“, sagt Thioune unmissverständlich. „Wir haben hier etwas auf den Weg gebracht, und dabei war und ist er ein wesentlicher Faktor. Die Leihe zu Lech Posen hat ihm unfassbar gut getan, danach hatte er die Wahl, ob er woanders Fußball spielen oder sich doch noch einmal hier durchsetzen möchte. Bis jetzt hat er die richtige Wahl getroffen.“