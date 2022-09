Nach Fortunas irrer Verletztenflut : Falsche Trainingssteuerung? Thioune wehrt sich gegen Vorwürfe

Foto: Frederic Scheidemann 56 Bilder Das sind die besten und schlechtesten Fortuna-Trainer aller Zeiten

Düsseldorf Fortuna plagt seit Wochen eine akute Verletzungsseuche. Die Frage: Warum haben sich so viele Profis Muskelverletzungen zugezogen? Waren sie überlastet? Sportdirektor Christian Weber will auf Spurensuche gehen. Was Trainer Daniel Thioune dazu sagt. Und wie er die Flut an Ausfällen erklärt.