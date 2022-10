Aus den eigenen Reihen : Darum ist Tim Oberdorf Fortunas Musterprofi

Foto: Frederic Scheidemann 60 Bilder Diese Noten haben wir den Fortuna-Profis gegeben

Düsseldorf Am Samstag gab es einen großen Moment für Tim Oberdorf: Beim 4:1 gegen Bielefeld erzielte der Abwehrspieler seinen ersten Pflichtspieltreffer als Fortuna-Profi. Doch nicht nur wegen dieser Szene zeigte der 26-Jährige wieder einmal, was Daniel Thioune so besonders an ihm schätzt.

Ein wenig kann man schon aus der Reaktion der Teamkollegen ablesen, wenn ein Spieler einen Treffer erzielt. Sicher, gejubelt wird immer – schließlich ist jedes Tor wichtig für die gesamte Mannschaft. Und ein Siegtreffer in der Nachspielzeit sorgt natürlich für mehr Euphorie als ein 6:0. Doch wenn ein Tor nicht mehr so hundertprozentig entscheidend ist, aber dennoch fast die gesamte Mannschaft herangestürmt kommt und jeder den Schützen an seine Brust drücken möchte – dann sagt das schon etwas über den Beliebtheitsgrad des Betreffenden aus.

Emmanuel Iyohas 3:1 gegen Rostock war so ein Beispiel, als die Fortunen inklusive Trainer Daniel Thioune vor Freude förmlich eskalierten, weil sie dem leidgeprüften Stürmer den Erfolg so sehr gegönnt hatten. Dieses 3:1 zog aber zugleich den Schlussstrich unter alle Hoffnungen des Gegners, war somit bedeutungsvoller als der Einschlag zum 4:1 am vergangenen Samstag gegen Arminia Bielefeld, als schon zuvor nahezu alle Messen gelesen waren.

Und doch versammelten sich wieder fast alle Fortunen zu einem Pulk mit dem Schützen in der Mitte: Tim Oberdorf. Der Innenverteidiger, nach einer Stunde für den mit einer schmerzhaften Hüftprellung ausgeschiedenen Jordy de Wijs eingewechselt, hatte in der 76. Minute nach einem Eckball von Jorrit Hendrix seine Kopfballchance entschlossen genutzt. Es war sein erstes Pflichtspieltor als Profi der Fortuna – ein ganz besonderer Moment.

Foto: Frederic Scheidemann 27 Bilder Das ist Tim Oberdorf

Allzu hochspielen wollte der 26-Jährige das Ganze jedoch nicht. „Bei meinem Treffer hat Chris Klarer den Raum frei gezogen, hat Andrés Andrade mit nach vorn genommen, dann kam Jorrits Ball genau auf mich“, kommentierte er bescheiden, „und von da kann man den dann auch machen.“ Ziemlich genau der Kommentar, den man von Tim Oberdorf erwarten konnte: sachlich, den Kollegen lobend, sich selbst nicht so wichtig nehmend. Charakterzüge, die prägend sind für den Abwehrspieler, der spät in seiner Karriere den Sprung aus der eigenen U23 in den Zweitligakader schaffte und nie vergessen hat, wo er herkommt.

Thioune weiß das sehr zu schätzen. Und der Trainer weiß, dass er zu einhundert Prozent auf Oberdorf bauen kann. Auf gleich mehreren Positionen, denn im Defensivbereich inklusive des zentralen Mittelfelds gibt es keine Position, die er nicht spielen könnte. Und wenn er wieder auf der Bank starten muss, weil die von ihm zuvor vertretenen Stammkräfte Matthias Zimmermann oder Jordy de Wijs aus Verletzungspausen zurückkommen, macht er das klaglos – um sofort wieder voll da zu sein, wenn er wieder gebraucht wird. Wie gegen Bielefeld.

Foto: Frederic Scheidemann 28 Bilder Das sagen die Fortunen nach dem vierten Heimsieg der Saison

„Wenn man eingewechselt wird, dann wünscht man sich das so“, sagt Oberdorf ganz nüchtern, um sich dann sofort wieder der ganzen Mannschaft zu widmen. „Wir sind gegen Bielefeld von Anfang an gut drin gewesen, haben gute erste 25 Minuten gezeigt und verdient geführt. Dann ist Arminia ein bisschen aufgekommen und hat mit ihrer ersten Aktion gleich ein Tor gemacht. Zum Glück haben wir nach der Pause dann aber gleich an die Anfangsphase angeknüpft, und am Ende war das verdient für uns.“

Auf diese Weise ging auch Thiounes Plan auf. „Klar wünscht man sich, dass ein Einwechselspieler so einschlägt“, erklärt der Trainer. „Aber das ist auch eine Erwartungshaltung. Am Ende des Tages gibt es ja auch ein bisschen was dafür, dass man hier fußballspielen darf. Tim wird dieser Erwartungshaltung dabei in jeder Form gerecht, immer: egal, ob er spielt oder mal nicht spielt.“

Die Entscheidung für de Wijs sei ihm diesmal relativ leicht gefallen, berichtet der Trainer, „weil wir aufgrund des Bielefelder Systems verstärkt über die Innenverteidiger aufbauen wollten, und da brauchte ich einen Linksfuß auf dem Platz“. Nach de Wijs‘ Verletzung habe Oberdorf dann aber das getan, was er eben immer mache. „Auf Tim kann ich mich verlassen. Ich glaube, dass er mal die eine oder andere Herausforderung hatte, etwa in Hamburg, was die Spieleröffnung betrifft. Deswegen hatten wir uns diesmal so entschieden, aber wir wollen unser Spiel mit Einwechslungen immer besser machen. Deshalb freut es uns alle, dass Tim jetzt sein erstes Profitor gemacht hat.“