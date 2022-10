Am besten schon am Wochenende : Diesen Coup will Fortuna möglichst bald wiederholen

Am besten schon am Wochenende

Düsseldorf Es war eine der größten Überraschungen der Vorsaison: Fortuna kam als kriselnder Dreizehnter zum Tabellenzweiten Darmstadt 98 und gewann 3:1. Am Samstag möchten die Düsseldorfer diesen Erfolg nur zu gern wiederholen – aber das gilt noch mehr für einen gerade erst errungenen Coup. Welcher das ist.

Für Christian Preußer war der 3. Dezember 2021 so etwas wie der letzte große Fanfarenstoß. Fünf Pflichtspiele hatte die von ihm trainierte Fortuna damals schon nicht mehr gewonnen, war somit auf Platz 13 abgerutscht, nur zwei Punkte von Relegationsrang 16 entfernt. Ausgerechnet in dieser kritischen Lage gewannen die Düsseldorfer beim Tabellenzweiten SV Darmstadt 98 , der sich zudem in Topform befand, durch Treffer von Rouwen Hennings (2) und Khaled Narey 3:1.

Es gibt aber noch einen anderen Coup, den Fortuna als Verein am Samstag nur zu gern wiederholen würde – und dieser Coup liegt nicht zehn Monate, sondern nur ein paar Tage zurück. Am vergangenen Wochenende nämlich packte der Traditionsverein ein ganz besonderes Ding aus: Alle Mannschaften der Rot-Weißen, von den U15-Junioren hinauf bis zum Zweitliga-Team, gewannen ihre Spiele.

„Ein perfektes Fortuna-Wochenende“, titelte die F95-Homepage nicht ohne Stolz, und dieser ist gerade mit Blick auf das aufstrebende Nachwuchsleistungszentrum durchaus berechtigt. So durfte sich dessen Direktor Frank Schaefer gemeinsam mit Trainer Christian Reischke über einen 5:0-Sieg der U15 gegen Rot-Weiß Oberhausen in der C-Junioren-Regionalliga West freuen.

Für die U17 und die U23 erwies sich Siegen als sehr gutes Pflaster. Die B-Junioren mit ihrem Trainer Sinisa Suker setzten sich in der Bundesliga bei den dortigen Sportfreunden mit 2:1 durch, wozu Noah Gabriel Nikolaou und Karim Affo die Treffer beisteuerten; Letzterer durfte ja bereits mit den Profis trainieren. Auch die U23 siegte in der Regionalliga in Siegen, da der 1. FC Kaan-Marienborn dort seine Spiele austrägt. Tim Corsten, Justin Seven und Jona Niemiec waren die Torschützen beim überraschenden 3:1-Erfolg der von Nico Michaty trainierten und stark ersatzgeschwächten „Zwoten“.