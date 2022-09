Vor schwerem Auswärtsspiel : So reagiert Fortunas U23-Trainer auf Thiounes Dank

Düsseldorf Die personelle Unterstützung, die Daniel Thioune momentan aus Fortunas Nachwuchsbereich erhält, nötigt dem Chefcoach großen Dank ab. Wie sein U23-Kollege Nico Michaty das registriert – unter dem Eindruck des schweren Auswärtsspiels der ersatzgeschwächten „Zwoten“ beim 1. FC Kaan-Marienborn.

Die erste Minute der Medienrunde vor dem Heimspiel gegen Arminia Bielefeld (Samstag, 13 Uhr, Arena) nutzt Fortuna-Trainer Daniel Thioune, um einen großen Dank loszuwerden. Einen Dank, der explizit Nachwuchschef Frank Schaefer, U23-Coach Nico Michaty und dessen U19-Kollegen Jens Langeneke gilt. Dafür, „dass sie selbstlos jedes Mal uns Spieler zur Verfügung stellen, damit wir in unsere Abläufe kommen“, sagt Thioune. „Das finde ich sehr positiv und zahlt sicherlich auch auf Erfolg ein, den wir am Wochenende einstellen wollen.“

Dessen ist sich Thioune bewusst. „Ich freue mich unfassbar über die Unterstützung, die ich gerade genieße aus dem Jugendbereich“, sagt er. „Viele werden auch an Ergebnissen gemessen, und ich weiß, wie schwer es für Nico gerade ist, am Wochenende nicht zu wissen, wer in seinem Kader steht.“

Auch wenn hinter den Kulissen keine Unruhe aufgekommen ist, stellt Michaty einige Forderungen an seine Schützlinge. „Dass wir es schaffen, die guten Phasen, die wir in den vergangenen Spielen auch immer hatten, konzentriert über die gesamte Distanz auf den Platz zu bekommen“, sagt er und fährt fort: „Dass wir gemeinsam verteidigen und es dem Gegner nicht so einfach ermöglichen, zu Torchancen zu kommen. Dass wir konzentriert, effektiv nach vorne spielen und ein seriöses, konzentriertes Spiel machen. Und dass wir an Stabilität zulegen, sowohl im fußballerischen und körperlichen als auch im mentalen Bereich.“