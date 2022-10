Nach 4:1-Erfolg gegen Bielefeld : Warum Fortuna jetzt endlich den nächsten Schritt gehen muss

Meinung Düsseldorf Fortuna hat sich den Anspruch verordnet, zum Kreis der Spitzenmannschaften in der Zweiten Liga gehören zu wollen. Will man das wirklich sein, muss man konstant abliefern und eben nicht nur an „Tagen wie diesen“. Warum es für die Düsseldorfer so wichtig ist, endlich den nächsten Schritt zu gehen.