Nasen-OP gut verlaufen Darum vergleicht „Emma“ Iyoha Fortunas Allrounder Oberdorf mit Batman

Mit dem Verlauf des kleinen Eingriffs zu Wochenbeginn ist Oberdorf zufrieden. „Ich habe zwar wenig mitbekommen“, erzählt er auf seine trocken-humorvolle Art, „habe mir aber sagen lassen, dass alles super lief. So, wie es geplant war. Es hat auch nicht lange gedauert: insgesamt zehn Minuten unter Vollnarkose.“ Ohne örtliche Betäubung also, was dem Defensivspieler entgegengekommen ist: „Das wird wohl nicht mehr gemacht. Irgendwie wurde wohl entschieden, dass das unmenschlich sei – und dann haben sie angefangen, das unter Vollnarkose zu machen. Da bin ich auch sehr froh drum.“