Saisonausklang auf dem Betzenberg Darum soll es für Fortuna keine Kaffeefahrt in die Pfalz werden

„Das fühlte sich überhaupt nicht gut an“, gibt Thioune auch ein halbes Jahr später noch zu. „Wir haben damals einfach zu wenig daraus gemacht, was wir gespielt haben. Wir sind mit keinem guten Gefühl in die lange WM-Pause gegangen, und deshalb schwirrte das alles viel länger in unseren Hinterköpfen herum als bei anderen Spielen.“ Bis heute, genauer gesagt – und deshalb erwartet der Coach am Sonntag eine heiße Fortuna.