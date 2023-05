20 Jahre „Mythos“ Wie ein einziges Spiel Fortuna wieder zum Leben erweckte

An jenem Tag vor nun 20 Jahren läuft im Paul-Janes-Stadion ein Spiel, das in der Landeshauptstadt das Interesse an der nahezu toten Fortuna neu weckt. Der Verein Düsseldorfer Sportpresse, ein Zusammenschluss der Medienvertreter der Stadt, hat sich zuvor mit Petr Rada und Ralf Voigt, zwei führenden Köpfen der legendären Fortuna-Aufstiegsteams von 1994 und 1995, sowie den Marketing-Profis Boris Bartels und Michael Welling zusammengesetzt und alle Hebel in Bewegung gesetzt. Und so spielen am 29. Mai die damals aktuelle Fortuna-Mannschaft von 2003 und die „Mythos“-Helden der 1990er-Jahre gegeneinander.