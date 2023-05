Vorstand bezieht Stellung So erklärt Fortuna ihr „Ja“ bei der DFL-Investoren-Abstimmung

...die Herkunft des Geldes und seine Verwendung: „Es wird eine bestimmte Summe an Vermarktungserlösen garantiert oder vorab gezahlt, dafür wird der Partner an den Erlösen beteiligt. Entscheidend ist hier, ob der Partner Mitspracherechte besitzt und wenn ja, wie diese ausgestaltet sind. Das kann man aber so regeln, dass bestimmte rote Linien nicht überschritten werden. Natürlich kann man auch über eine klassische Fremdkapitalfinanzierung über ein Bankdarlehen sprechen. Ob dies praktikabel ist und was es darüber hinaus für Optionen im Detail gibt, hätten wir gerne im weiteren Verlauf geklärt. Bei der Mittelverwendung war und bleibt unsere Linie klar: Alle Klubs müssen fair profitieren und das Geld muss nachhaltig eingesetzt werden und beispielsweise in Infrastruktur und Nachwuchsarbeit fließen, anstatt ausschließlich in Spieler und deren Berater.“