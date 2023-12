So würde unser Reporter aufstellen Diesen Trumpf sollte Fortuna gegen Kiel sofort ausspielen

Andre Hoffmann nicht dabei, Matthias Zimmermann, Emmanuel Iyoha und Marcel Sobottka ebenso wenig, der Einsatz des zuletzt an einem Infekt erkrankten Nicolas Gavory sehr fraglich. Vor dem Zweitliga-Spitzenspiel gegen Holstein Kiel am Sonntag (13.30 Uhr, Arena) plagen Fortunas Trainer Daniel Thioune vor allem in der Defensive wieder einmal arge personelle Sorgen.