Kaderplanung für die neue Saison Diese Spieler stehen bei Fortuna zum Verkauf

Sportlich hat Fortuna am Sonntag (15.30 Uhr) beim 1. FC Kaiserslautern die Chance, die Saison mit einem positiven Gefühl für Seele und Portemonnaie ausklingen zu lassen. Einerseits ist es immer angenehmer, sich mit einem Erfolg in die Sommerpause zu verabschieden, auch wenn es längst nicht mehr um den Aufstieg geht. Und anderseits gibt wäre da der finanzielle Aspekt: Je besser die Endplatzierung vor allem im direkten Vergleich zum SC Paderborn ist, desto mehr Geld erhält der Klub an TV-Geldern.