Pożegnanie z Düsseldorfem Kownacki zasłużył na to pożegnanie z Fortuną*

Kownacki był potem rozczarowany. Ponieważ czuł się niesprawiedliwie zepchnięty do kąta. Ponieważ czuł się niesprawiedliwie potraktowany. Ponieważ nie chciał być zapamiętany w Düsseldorfie jako ktoś, kto nie dał z siebie wszystkiego dla Fortuny do ostatniej chwili. Stąd pomysł na ten tekst. Bo to próba pożegnania kogoś, kto naprawdę dał z siebie wszystko. A żeby mieć pewność, że Kownacki naprawdę wszystko zrozumie, zleciliśmy przetłumaczenie historii polskiemu koledze – Mateusz Byczkowski, WP SportoweFakty.