0:1-Heimpleite gegen Holstein Kiel Fortuna geht Luft aus gegen die „Störche“

In den vergangenen Wochen und Monaten hat es sehr viel Spektakel in der Düsseldorfer Arena gegeben. Das 4:3-Spektakel gegen den 1. FC Kaiserslautern bei der Premiere von „Fortuna für alle“. Oder das 5:3 gegen den FC Schalke 04. Wo „F95“ draufsteht, wird in dieser Saison viel Offensivspektakel geboten. Dahingehend war der Auftritt gegen Holstein Kiel extrem trostlos – am Ende stand eine verdiente 0:1-Niederlage.