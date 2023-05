Rückrunden-Zeugnis für die „Zwote“, Teil vier Fortuna-Talent Mansfeld bleibt weit hinter den Erwartungen zurück

Schwächste Offensive der Liga – dieses Etikett müssen sich Fortunas Regionalliga-Fußballer für die zweite Saisonhälfte anheften lassen. In den 15 Spielen nach der Winterpause gelangen dem Team von Trainer Nico Michaty nur 18 Treffer, und in knapp der Hälfte der Partien, also siebenmal, erzielte die „Zwote“ überhaupt kein Tor. Werte, für die natürlich nicht nur, aber eben auch die Stürmer verantwortlich sind.