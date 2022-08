Bayern München im DFB-Pokal : Darum wird das Spiel erst später angepfiffen

Köln Im letzten Spiel der ersten DFB-Pokalrunde tritt der FC Bayern München heute bei Viktoria Köln an. Dabei müssen sich die Zuschauer auf eine kleine Veränderung einstellen - und etwas mehr Zeit mitbringen.

Statt um 20.45 Uhr findet der Anstoß um 20.46 Uhr statt. Die 60 Sekunden sollen demnach für Lautsprecherdurchsagen zum Thema Klima- und Umweltschutz genutzt werden. So wollen die Verantwortlichen unter den Fußball-Fans und Zuschauern ein besseres Bewusstsein für den Klimawandel in Deutschland schaffen.

Daneben sind auch noch weitere Aktionen für den „Aktionsspieltag Klimaschutz“ geplant. So werden beispielsweise alle am Wettbewerb teilnehmenden Vereine 100 Euro für jedes selbst geschossene Tor am Aktionsspieltag spenden. Laut Angaben des Verbandes werden die Spenden vom DFB gesammelt und verdoppelt.