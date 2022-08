Profi-Debüt im DFB-Pokal : Mit dieser Aktion hat Fortuna-Juwel Bunk nicht nur den Trainer verblüfft

Foto: Frederic Scheidemann 32 Bilder Das ist Mittelfeldhoffnung Daniel Bunk

Offenbach/Düsseldorf In der ersten Runde des DFB-Pokals feierte Daniel Bunk sein Profi-Debüt. Fortunas Cheftrainer hat er mit seinem knapp siebenminütigen Kurzeinsatz vollends begeistert. Was Daniel Thioune so an dem 18-Jährigen Mittelfeldspieler feiert. Wie es mit dem Nachwuchstalent weitergeht.