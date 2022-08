Höhen und Tiefen : So läuft es bei Fortunas Leihspielern

Düsseldorf Zwei Profis hat Fortuna aktuell an andere Klubs ausgeliehen, mit beiden hat sie in der Zukunft noch einiges vor: Nicklas Shipnoski und Jamil Siebert. Wie es den beiden derzeit ergeht, wie ihr Formtrend ist und welche schöne Aufgabe auf den Ex-Fortunen Jakub Piotrowski wartet.

Jamil Siebert dagegen steckt in einem kleinen Aufwärtstrend. Der 20-jährige Innenverteidiger ist an den Drittligisten Viktoria Köln ausgeliehen und hatte schon schwierige Momente in dieser Saison. Im Auftaktspiel bei Waldhof Mannheim sowie am fünften Spieltag beim SC Freiburg II verbrachte er jeweils die kompletten 90 Minuten auf der Bank. Gut für ihn persönlich allerdings, dass die Kölner beide Partien verloren.

Die verbleibenden vier Begegnungen fanden jeweils mit Sieberts Beteiligung statt, von 22 Minuten gegen Dynamo Dresden bis zu je 90 bei Rot-Weiss Essen und zuletzt gegen den TSV 1860 München . Viktoria holte mit Siebert zehn von zwölf möglichen Punkten, brachte Spitzenreiter 1860 mit dem 1:1 die ersten Punktverluste der Saison bei, und der junge Abwehrspieler erntete dabei sehr ordentliche Kritiken. Ein besonderes Highlight erwartet den U20-Nationalspieler nun am Mittwochabend: Dann spielt er um 20.45 Uhr in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen Rekordmeister FC Bayern München und kann sein Können live in der ARD zeigen.

In der Champions-League-Qualifikation ist „Kuba“ mit Razgrad zwar an Dinamo Zagreb gescheitert, dafür schafften die Bulgaren aber in zwei Play-off-Spielen gegen den litauischen Klub Zalgiris Vilnius den Einzug in die Gruppenphase der Europa League. Hier darf Piotrowski nun die Belohnung ernten – in einer hochinteressanten Gruppe mit AS Rom, Betis Sevilla und HJK Helsinki. Zum Auftakt geht es am Donnerstag nächster Woche (18.45 Uhr) gleich zu Hause gegen die „Roma“: Fortunas Fans wünschen dem in seiner Zeit in Düsseldorf stets hochengagierten „Kuba“ ganz sicher ein gutes Gelingen.