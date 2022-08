Pokalspiel findet in Leipzig statt : Teutonia Ottensen gibt Heimrecht nach Giftanschlag auf Rasen ab

Leipzig Weil der Platz nach einem Giftanschlag unbespielbar ist, kann das DFB-Pokalspiel zwischen Teutonia Ottensen und RB Leipzig nicht in Dessau stattfinden. Die Partie steigt daher nun im Stadion des Bundesligisten.

Getauschtes Heimrecht nach Giftanschlag auf den Rasen: Das Erstrundenspiel im DFB-Pokal zwischen dem Fußball-Regionalligisten Teutonia Ottensen und Titelverteidiger RB Leipzig kann wie geplant am 30. August (20.46 Uhr/ZDF und Sky) stattfinden - allerdings nicht in Dessau. Wie der DFB am Mittwoch mitteilte, gibt Ottensen das Heimrecht ab, sodass die Partie in der Leipziger Red Bull Arena steigt.