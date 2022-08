Erste Runde des DFB-Pokals : FC Bayern überlässt Drittligist Köln Hälfte seiner Einnahmen

München/Köln In der ersten Runde des DFB-Pokals trifft der FC Bayern München in diesem Jahr auf Viktoria Köln. Wie viele andere Klubs auch, wurde Viktoria von der Pandemie hart getroffen. Bayern München versucht zu helfen.

Serienmeister FC Bayern München überlässt beim Erstrunden-Spiel im DFB-Pokal dem Drittligisten Viktoria Köln die Hälfte seiner Einnahmen. Dies dürften mindestens 200 000 Euro sein. Die Bayern treten am Mittwoch (20.46 Uhr/ARD und Sky) in Köln an. Im DFB-Pokal erhalten für gewöhnlich beide Teams den gleichen Anteil an den Zuschauer-Einnahmen. Der Drittligist erwartet zum Erstrundenspiel gegen den Rekordmeister im RheinEnergie-Stadion ein ausverkauftes Haus mit 50.000 Fans.