DFB-Pokal : RB Leipzig gegen Ottensen locker in Runde zwei

RB Leipzig gegen Ottensen locker in Runde zwei

Leipzig RB Leipzig hat am Dienstagabend ohne große Probleme die zweite Runde des DFB-Pokals erreicht. Der Bundesligist setzte sich gegen den Viertligisten Teutonia Ottensen mit 8:0 (4:0) durch.

Die Mission Titelverteidigung ist angelaufen, der RB-Express nimmt auch dank eines furiosen Timo Werner an Fahrt auf: Mit einem Offensivfeuerwerk hat RB Leipzig beim „Heim-Auswärtsspiel“ die zweite DFB-Pokal-Runde erreicht. Gegen den überforderten Regionalligisten Teutonia Ottensen setzten sich der Favorit am Dienstagabend vor 13.084 Zuschauern in der Red Bull Arena locker mit 8:0 (4:0) durch.