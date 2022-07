Beim 4:1 in Offenbach : Mit dieser Umstellung leitete Thioune den Sieg im Pokal ein

Analyse Offenbach/Düsseldorf Fortuna ist nicht mehr so leicht aus der Bahn zu werfen. Selbst wenn die Mannschaft in einer Spielphase leicht wackelt, findet sie derzeit schnell einen Weg, sich wieder zu stabilisieren. Das ist kein Zufall, sondern hart erarbeitet. An welchen Schrauben der Trainer gedreht hat.