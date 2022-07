Die wichtigsten Stimmen nach dem 4:1 : Darin sehen die Beteiligten den Schlüssel zu Fortunas Pokal-Erfolg

Offenbach Es war keine Galavorstellung über 90 Minuten, die Fortuna beim 4:1-Sieg in der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals beim Viertligisten Kickers Offenbach ablieferte. Aber es war der letztlich souveräne Einzug in Runde zwei. Diese Faktoren heben Trainer und Spieler hervor.

Es ist schon eine nette Gewohnheit geworden in dieser Saison. Einige Minuten vor dem Ende fangen die Fortuna-Fans im Gästeblock an, die Hände zum langsamen Klatsch-Rhythmus zu erheben. Und dann werden in diesem Rhythmus die Silben des Vereinsnamens ausgerufen, bestimmend, fordernd, selbstsicher: „FOR-TU-NA“. Nicht schnell, nicht hektisch – irgendwie unterstreichend, was in diesen letzten Minuten auf dem Platz geschieht, wenn die Mannschaft den Sieg nach Hause bringt.

Zweimal hat sie das nun in dieser Saison getan auswärts, dazu noch einmal beim 2:1 gegen Paderborn in der eigenen Arena, als die Ultras auf der Südtribüne das Auswärts-Procedere auch daheim durchsetzten. Die Spieler haben das längst angenommen, kommen nach dem Abpfiff vor den Block und heben bereitwillig die Hände zum Mit-Klatschen in diesem Rhythmus, der über das Spielende hinweg durchgezogen wird.

In Offenbach war es nun erstmals so, dass der Spielstand in diesen letzten Minuten keinen Zweifel am Sieg mehr gestattete. Aber Zweifel ließen die Fans eben trotz des jeweils knappen 2:1-Standes in Magdeburg und gegen Paderborn nicht zu. Wir packen das – so die eigentliche Botschaft der Aktion. Die Anhänger glauben an die Spieler, glauben an den Sieg, und das haben sie inzwischen auf die Profis übertragen.

Und so sprachen nach dem 4:1 in Offenbach auch alle Beteiligten von dieser mentalen Stärke, die die Düsseldorfer sich mittlerweile aufgebaut haben. „Die Effizienz hat heute den Unterschied gemacht“, fasste Kickers-Trainer Alexander Schmidt zusammen. Vor der Partie hatte er noch hervorgekramt, dass er als Dresdner Coach Fortuna recht kürzlich noch geschlagen hatte, aber verunsichern hatte er den Gegner damit nicht nachhaltig können. „Wir wussten, dass Düsseldorf abgezockt ist und Fehler eiskalt ausnutzen kann. Bei uns hat heute der letzte Tick einfach gefehlt.“

Bei Fortuna spielerisch durchaus auch, zumindest lange Zeit. Die Treffer aber machte sie trotzdem. „Wir wollten heute unser Ding durchziehen und unsere Serie aus unserem guten Liga-Start fortsetzen“, kommentierte Daniel Ginczek lapidar, der nach seiner Einwechslung das 3:1 und 4:1 erzielt hatte. „Das haben wir eindrucksvoll geschafft.“ Kapitän Andre Hoffmann, Kopfballschütze des ungemein wichtigen 1:0, ergänzte im gleichen Sinne: „Unsere Mentalität war heute ausschlaggebend dafür, dass wir das Spiel 4:1 gewonnen haben. Wir haben gegen den Ball nie das Gefühl aufkommen lassen, dass für den Gegner etwas geht, und waren mit dem Ball cool.“

