Kandidaten, Vielfalt : Das müssen Sie zum DFB-Bundestag und der Präsidentenwahl wissen

Düsseldorf Am Freitag wird es ernst beim Deutschen Fußball-Bund: es wird ein neuer Präsident gewählt. Wie der DFB-Bundestag abläuft und was man sonst noch wissen muss.

Auf dem 44. Ordentlichen Bundestag des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) am Freitag in Bonn soll ein neuer Präsident gewählt werden. Bernd Neuendorf und Peter Peters treten gegeneinander an, einer von beiden wird als 14. Präsident aus der Wahl hervorgehen. Kostenpflichtiger Inhalt Erstmals in der 122 Jahre dauernden DFB-Geschichte steht eine Kampfabstimmung bevor. Benötigt wird die absolute Mehrheit der abgegebenen Stimmen. 262 Delegierte sind stimmberechtigt.