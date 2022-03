Torspektakel in der Europa League : Bayer unterliegt 2:3 in Bergamo

Bergamo Bayer 04 Leverkusen hat das Achtelfinal-Hinspiel der Europa League bei Atalanta Bergamo mit 2:3 (1:2) verloren. Bei ihrem Triumph lassen die Italiener sogar noch einige gute Gelegenheiten liegen.

Mit der Partie bei Atalanta Bergamo hat Bayer Leverkusen einen Meilenstein auf internationalem Parkett erreicht. Für den Werksklub war das Achtelfinal-Hinspiel in der norditalienischen Provinz das 50. in der Europa League. Damit haben die Rheinländer als erste deutsche Mannschaft diese Marke geknackt. In besonders guter Erinnerung werden sie das 2:3 (1:2) in der Lombardei aber sicher nicht behalten.